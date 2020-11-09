邁入第27屆的關懷盃今年將於11月19日至22日於台東舉辦，本屆以排灣族語快樂「Maleva」為口號，希望透過比賽幫助小球員「快樂原夢」。

關懷盃今年共有49隊參賽，其中少棒隊伍有33隊創下新高，元老級的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小依舊保持全勤紀錄，是關懷盃「唯二」連續27年參賽的球隊。

今天記者會上邀請到樂天桃猿王耀霖、富邦悍將張進德及旅美好手張育成到場，而腳踝韌帶動刀的原棒協理事長林智勝雖未出席，但仍透過影片號召大家能夠支持關懷盃。

台東出身的3人過去在國小及國中時都曾打過關懷盃，除了王耀霖外，張家兄弟今年都是首度以講師身分回到關懷盃，張進德也直呼奇妙，能夠以講師身分回來，並勉勵小球員要能珍惜在球場上的時候。

張育成則是鼓勵小球員要享受當下，從2016年起回到關懷盃擔任王耀霖的希望小朋友能快樂打球，「國小、國中我都有參加，心裡是滿滿感恩及感謝，所以我回到中職後每年都是待滿全程，是傳承也是感恩。」

(中時 )