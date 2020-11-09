台北赤蛙可說是體質最脆弱的兩棲類動物之一，桃園高榮野生動物保護區曾在2004年的時候，台北赤蛙數量僅剩下個位數，甚至只有3隻，經過專業團隊的調查與培育，2019年累積到約15隻，而今年成功培育至25隻，大幅增加了10隻。

高榮野生動物保護區於2012年公告成立，面積約為1.11公頃，是全國面積最小的野生動物保護區，該保護區原為自來水公司所有的戰備池，又稱731號池，區內生存著第二級珍貴保育類野生動物「台北赤蛙」。

高榮野生動物保護區內的台北赤蛙，經調查顯示2017年有17隻、2018年19隻及2019年15隻，今年統計共有25隻，代表培育技術相當成功。擁有台北赤蛙之父及田中博士之稱的吳聲昱，研究台北赤蛙已有18年的經驗，他表示，高榮為戶外培育最成功的案例，由於台北赤蛙相當脆弱及敏感，同時須顧慮水質、風速、光譜及雜音，且公蛙及母蛙繁殖過後會分離、不重複交配，因此需靠外在技術來培育。

桃園市農業局林務科長傅瀅濱說，雖然高榮野生動物保護區周圍仍屬開發中地區，難免會影響水質，但是周邊居民對於維護台北赤蛙的理念相當認同，不僅農田減少農藥使用，甚至還研發出「赤蛙米」，以養育赤蛙的優良水質來種植水稻，整個社區的愛護對於赤蛙保育相當有成效。

台北赤蛙的公蛙及母蛙只會進行一次交配，交配完兩者就會分離，因此培育上需要透過外界的技術引導。（吳聲昱提供／姜霏桃園傳真）

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