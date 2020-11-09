車輛中心30週年 蘇貞昌乘無人駕差點撞假人真嚇一跳

財團法人車輛研究測試中心30週年慶，行政院長蘇貞昌到場慶祝，並試乘車輛中心率先打造出第一輛國人自研自製的自駕無人小巴，差點撞到假人，還真的嚇一跳，稱讚打造了與世界平起平坐的車輛中心，請經濟部支持，讓力量加倍、加乘，並與學校、產業結合培養人才，如同臺灣防疫成功一樣，在世界占一席之地。

蘇貞昌表示，車輛中心400多位同仁，平均年齡才39歲，恭喜出生在對的地方與國家，30年前成立車測中心，感謝當時的總經理也就是現在的董事長黃隆洲，打造世界級測試中心，1臺車輛有1萬多個零件，從車體鋼板、車燈、材料、原料，過去得大老遠花時間、金錢，仰賴他國測試，如今就地、省錢又省時間，還爭取國外來台檢驗，實在了不起。

財團法人車輛研究測試中心30週年慶，行政院長蘇貞昌到場慶祝。（車輛中心提供／吳敏菁彰化傳真）

行政院長蘇貞昌(左二) 與經濟部長王美花(左一)參觀國內唯一碰撞實驗室。（車輛中心提供／吳敏菁彰化傳真）

行政院長蘇貞昌到場慶祝，並試乘車輛中心率先打造出第一輛國人自研自製的自駕無人小巴，差點撞到假人，還真的嚇一跳。（行政院提供／吳敏菁彰化傳真）

蘇貞昌表示，政府推動「五加二產業創新計畫」，打造「六大核心戰略產業」，政府的責任要結合各方面力量，臺灣雖小，但可以最安全、美好、且強大，在世界占有一席之地，成為亂世中的福地，讓全世界豎起大拇指稱讚了不起。

這次體驗搭乘自駕小巴繞行中心場區約700公尺，並有假人模擬行人突然闖進車道，測試該車感應突入的煞車效能，突然叭一聲，蘇貞昌等都不禁驚了一小跳、嘴巴都張開，最後不禁笑出來，「夠靈敏、很安全啊！」，紛紛提出各狀況因應，隨後到碰撞實驗室下車，聽取碰撞測試簡報，並參觀測試實車、觀看試車場12條測試道，以及安裝「電子車身穩定系統」的試車實況。

車輛中心表示，自駕電動小型巴士WinBus於2019年正式公開亮相，並在彰化觀光地區開始試乘營運。具高彈性優勢，不僅可適應各地公共接駁、偏鄉或離峰接駁等需求，減緩人力駕駛負擔，駛出了台灣車輛產業自主創新之路。

董事長黃隆洲表示，車輛中心於1990 年由經濟部推動成立，專責協助車輛產業升級轉型，30年來逐步累積研發檢測能量，協助MIT車輛產品行銷全世界，帶動產業加值與轉型升級。草創前十年，建立安全、環保檢測機制，第二個十年，因應產業需求打造國際級試車場域與各種形態的研發實驗室群；到第三個十年演進到今日蓬勃發展的電動車、自駕車與車輛電子技術研發。期間所取得歐美各先進國家車廠、實驗室單位的認可，每年可協助廠商取得超過800件外銷證書，讓優質產品世界走透透。

(中時 )