詠業科技9日申請登錄興櫃股票 16:192020/11/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，詠業科技（6792）已在9日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，詠業科技成立於民國77年4月間，董事長為蘇開建，主要產品是無線通訊元件及模組、電壓元件與超音波傳感器及線路保護元件等，送件時資本額為4億3,775萬元。詠業科技2019年業績，營收11億1129萬元，稅前盈餘2億155萬元，每股盈餘3.89元。 (工商 ) #詠業 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國票證主辦陞達IPO競拍 得標均價51.69元 04:102020/11/09 投資理財 《店頭市場》正基今上興櫃、詠業申請 13:062020/11/09 財經 啟動歷年最大跨界結盟 網家雙11業績拚倍增 04:102020/11/09 產業．科技 《興櫃股》歐美消費旺季搭宅經濟 明躍10月營收連3月創高 16:472020/11/09 財經 藥華藥公司違反重訊申報 遭處違約金10萬元 16:302020/11/09 財經 中資偽裝成外資投資上市櫃 金管會考慮細查 11:322020/11/09 財經 《盤後解析》電子搭航運 13100到手 14:312020/11/09 財經 櫃買12日審議全宇昕科技上櫃案 15:592020/11/09 財經 《店頭市場》3股1債 今起預收款券 08:512020/11/09 財經 安普新威鋒IPO現增 今起生效 04:102020/11/09 投資理財 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 民進黨美大選押錯寶台灣沒救了？專家爆一線生機 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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