櫃買中心9日表示，詠業科技（6792）已在9日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，詠業科技成立於民國77年4月間，董事長為蘇開建，主要產品是無線通訊元件及模組、電壓元件與超音波傳感器及線路保護元件等，送件時資本額為4億3,775萬元。詠業科技2019年業績，營收11億1129萬元，稅前盈餘2億155萬元，每股盈餘3.89元。

(工商 )