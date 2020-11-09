清景麟建築團隊前進台南東區推出新建案「清景麟巴克禮」，為了落實回饋在地的企業理念，9日下午與台南市政府聯手，舉辦「愛，讓我們更靠近」公益捐贈記者會，捐助300萬元給蘆葦啟智中心、台南市童心園社會福利關懷協會、以及台南市酵母社會關懷協進會。

9日在清景麟巴克禮與麟咖啡聯合接待館舉行的的公益捐贈活動，台南市長黃偉哲、立法委員林宜瑾、以及清景麟教育基金會董事長林聰麟，一起煮咖啡，希望用咖啡香，讓愛零距離，同時推動「捐發票，免費喝咖啡」，即日起至11月30日，憑5張發票，即可至麟咖啡巴克禮店品嚐咖啡、以及由天主教蘆葦啟智中心親手製作的手工餅乾，並將發票再轉捐贈，讓愛不斷延續蔓延。

清景麟董事長林聰麟指出，「清景麟巴克禮」坐擁南台南新都心的明星級生活圈，延續繁華的文化中心商圈，串聯巴克禮公園綠帶，加上近年東區釋出土地稀少，將以一流的產品規劃，爭取在地台南人的青睞。

林聰麟表示，清景麟建築團隊是上揚國際為了跨足建築界所成立，因深感在台南首案，獲得台南市民熱烈支持，便發起「築愛台南」的行動，捐贈300萬元給給蘆葦啟智中心、台南市童心園社會福利關懷協會、以及台南市酵母社會關懷協進會等3組在地深耕的社福團體，感謝他們為社會的付出。

台南市長黃偉哲指出，對於清景麟建築團隊的大力贊助，表示認同與鼓勵，他說，在資源有限的情況下，更需來自各界的支持，成為推展社會福利的動力，因此，希望未來可以透過更多的公私通力合作，一起攜手努力，造福更多弱勢民眾，打造更溫暖美好的大台南。

(工商 )