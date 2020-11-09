清大前校長劉炯朗日前過世，尊重家屬意願，清大未發新聞稿，改在臉書以「緬懷劉炯朗前校長」為題發表文章。全文如下：

清華人最愛戴的劉炯朗前校長本月7日病逝。噩耗傳來，師生都非常悲痛。

劉前校長1998年放棄美國國籍，出任國立清華大學第二任遴選校長，4年任內以其睿智、親和的領導風格，提昇清華聲譽，獲企業捐助推動台積館、旺宏館等校園建設。

劉前校長最早倡議本校與交通、陽明、中央大學四校共組「台灣聯合大學系統」，促進四校資源共享、師生交流。他任內並成立科技法律研究所、科技管理研究所、計量財務金融系，並籌設科技管理學院。

2002年卸下校長一職後，劉前校長仍任教於本校資工系，並時時關心學校發展。自2006年起每年擔任本校校務發展諮詢委員，提供建言。原訂今年12月舉行的校務發展諮詢委員會，劉前校長也同意出席指導，只可惜再也等不到他的身影。

劉炯朗前校長待人親切、笑語如珠，深受學生愛戴。退休後主持廣播節目「我愛談天你愛笑」，內容輕鬆活潑、發人深省，展現長者的智慧。

本校近年推動跨領域，劉前校長是現身說法者。在他心中，甚至沒有領域之分，根本毋須跨越。他常說「一法通，萬法通」，數學與詩詞也有相通之處。

劉前校長家屬感謝各界關心，表示後續相關事宜及生活上都有親近的朋友、家庭妥善協助，請勿掛念，這段時間請容許家屬需要多一些的平靜與隱私。清華大學也將完全尊重配合家屬意願。

劉前校長生前與家屬決定，不會有俗世的各種儀式。家屬設立一追思網站，學生故舊與所有希望表達哀思的朋友皆可在線上悼念留言。網址為：https：／／clliu19341025.wpcomstaging.com／

(旺報 )