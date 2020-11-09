桃園市 ▲聖保祿醫院臨床檢驗科主任李元民指出，每人每天應攝取的油脂量約不到2湯匙，平常飲食中所攝取的油脂來源已不少，若每天喝油則會超出人體正常攝取量，容易造成三酸甘油脂過高。（聖保祿提供／姜霏桃園傳真）

打破「喝油可減肥」迷思，每天早上喝一湯匙的油，不僅不能解決潤腸效果也無法減重，連續喝油一個月，三酸甘油酯竟高達平時的15倍，恐怕還會引起心血管疾病。

桃園市龍潭區一名65歲女性長期有肥胖、糖尿病的健康問題，日前聽信好友建議及網路查得資料，認為早上起床後，直接喝上一湯匙油，可以養生、減肥及降三高，以油漱口後再吞下肚，可去除口腔細菌，達到潤腸、降低便秘作用，因此開始採行「喝油養生」法。

1個多月後，該女至醫院接受例行性抽血檢驗，發現血中三酸甘油脂從平時250 mg／dL，飆高到3855 mg／dL，整整攀升了15倍，甚至還懷疑是醫院的檢驗機器出問題。

聖保祿醫院臨床檢驗科主任李元民確認檢驗機器功能無異常後，再查詢病人檢驗報告，發現三酸甘油脂高於平時15倍，低密度膽固醇卻只上升30 mg／dL。詢問後才發現原來該女每天起床都喝1湯匙亞麻仁油養生，李元民請該女先停止喝油，2週後再回醫院抽血檢驗，數值竟降回174 mg／dL，證實是喝油所引起。

李元民指出，飲食中獲得的油脂經身體代謝後，主要形成三酸甘油脂，三酸甘油脂再和膽固醇、磷脂及蛋白，形成乳麋微粒進入血中，最後為組織所利用。依據每日飲食指南，每人每天應攝取的油脂量約不到2湯匙，平常飲食中所攝取的油脂來源已不少，每天喝油會超出人體正常攝取量，才會造成三酸甘油脂過高。

(中時 )