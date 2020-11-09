貴陽大資料數博會自2015年創辦以來，已連續成功舉辦四屆，並於2017年正式升級為國家級展會活動。作為全球首個大資料主題博覽會，憑藉國際化、專業化、市場化領先優勢，數博會成為全球大資料發展的風向標和業界最具國際性和權威性的成果交流平臺。

貴陽大資料數博會作為一年一度的貴陽盛事，今年鑒於全球新冠肺炎疫情防控形勢，暫不舉辦，但數博會組委會圍繞“打造永不落幕的數博會”的目標，精心謀劃舉辦系列區域性活動。

嚴峻的疫情形式，卻不能阻擋兩岸交流的步伐，在貴陽市台辦的組織下，記者前往貴陽採訪，深入貴陽，把嶄新的貴陽介紹給臺灣民眾。近年來，貴陽把大資料作為彎道取直、後發趕超的強大引擎，充分發揮先行先試，在大資料領域取得了較大進展，為中國西部地區發展新興產業探索出一條新路徑。

踏入貴陽首站便進入“貴州雙龍航空港經濟區展示中心”，在其工作人員介紹中瞭解到雙龍航空港經濟區以龍洞堡國際機場為依託，形成了臨空高新技術產業區、臨空現代服務業集聚區、臨空現代物流樞紐區和臨空國際生活休閒區。

雙龍航空港設置的規格特別，屬於國家級臨空經濟示範區，是依託貴州省唯一的國家一級口岸的航空口岸來成立了的航空港的臨空經濟開發區，是貴州省有“1+8”的對外開放的重要平臺，雙龍航空港是其中唯一以航空口岸來支撐的開發區。

雙龍航空港的發展日新月異，最突出的體現在一交通區位優勢，經濟區位於中國西南版圖的地理中心，是連接中原腹地、 華東腹地與南亞、東南亞之間的交通樞紐，素有“貴州門戶” “貴陽視窗”之美譽,另外經濟區以龍洞堡國際機場為核心，形成航空、高鐵、高速等立體化多式聯運交通網絡，2小時航空圈覆蓋中國大部分城市，2小時高鐵聯通西南城市圈，聯通北上廣，服務大西南，將進一步提升經濟區作為西部地區乃至全國的重要物流樞紐地位。

政策優勢，在稅收、國土空間規劃以及相應的一些體制機制方面的政策，再體現在產業發展的基礎和空間釋放的優勢，已經基本佈局完畢的情況之下，未來政府會考慮拓區，來推動開發區持續的發展。

貴州雙龍航空港經濟區總體規劃效果圖(圖/蹇金津提供)

貴州雙龍航空港經濟區展示中心，作為貴陽的縮影，極大地展示了貴陽日新月異的變化。以下系列報告分別從經濟發展、科技進步、大資料展示以及貴陽風土人情、人文變化等各方面來介紹到貴陽的發展與變化。

(中時新聞網)