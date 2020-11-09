網路直播拍賣正盛，樹德科大與業者「東港強」（和牛達人）合作，對學生社團直播指導、聯合授課、直播現場體驗，以及實習合作，進行系統化的培育機制。透過產學合作，讓學生更能了解業界動態。

樹德科大行銷管理系開設「電子商務直播經營」課程，今年並與業界合作，校方感謝東港強負責人暨執行長陳志宏，完全不計成本地傾囊相授，讓學生用最貼近市場的實戰經驗，快速學習。

系主任楊晴安指出，行銷系成立至今，課程設計向來最貼近市場，讓學生的理論基礎可以應用在實務，回想「電子商務直播經營」課程第1年開課時，學生多數都很害羞，處於觀望狀態，修課意願與需求認知不強烈，當下讓老師有點小挫敗，最終在課程逐步調整下，堅持到第3年持續開課，目前有近60名學生選修。

對於新媒體涉獵頗深的行銷系專任教師黃慶源也指出，直播是行銷通路，也是推廣工具，不僅能刺激消費者衝動地即時消費，更是當前最具優勢的商業模式之一，是行銷人必備的進階能力。

透過交流，師生瞭解到東港強的服務型態不只是於和牛銷售，還涉獵國內外優良農漁產品，以及民生用品的供應等，相當多元。師生都覺得產學合作很有意思，是一堂精彩的課外教學。

(中時 )