JYP旗下超人氣女子團體「TWICE」，由9名成員組成，其中有4名成員非韓國人，除了來自台灣的子瑜外，Momo、Sana及Mina則是來自日本，TWICE日前帶著第二張正規專輯《Eyes Wide Open》回歸，少女們也漸漸成長，開始展現小女人魅力。

TWICE近來帶著第二張專輯全面回歸，各種演出行程、活動塞滿了女孩們的行程，而在這忙碌的時期，日籍成員Momo，在今天(11/9)迎接了24歲生日，官方IG馬上更新，公開了多張Momo的獨照，沒想到一張她穿著牛仔平口洋裝的照片，胸前風光讓她在生日這天登上熱搜。

今TWICE官方IG出現了Momo一連10張的獨照以及慶生照片，不少是夥伴們貢獻的私房花絮照，為Momo獻上生日祝福「謝謝妳的誕生！」，只見Momo一改舞台上的犀利神色，私下露出俏皮活潑的模樣，被粉絲大讚可愛，其中一張她穿著平口牛仔洋裝的美照，被發現胸口有顆平時被衣物擋住的美痣，位置相當絕妙，讓人直呼性感，也讚嘆Momo原來這麼有料。

其實，TWICE已經出道5年，成員全體如今都滿20歲了，已不只是可愛少女，這次回歸的專輯照，全體成員也突破過去的尺度，嘗試帶出每個人性感的一面，子瑜甚至露了小蠻腰，可以看出公司與TWICE的用心，果真引發粉絲熱議，大嘆「真是從女孩變成了女人」。

(中時新聞網)