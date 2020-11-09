台南縣市合併升格前，曾擔任4屆台南市議員的唐瑞明，棄政從商後淡出政壇，在安南區賣虱目魚肉燥飯，9日凌晨3時許卻遭陌生人闖入，以吃不到肉燥飯為由砸店，警方雖逮到涉嫌毀損的陳姓嫌犯，家人質疑案情不單純，認為還有藏鏡人。

71歲的唐瑞明曾任4屆台南市議員，妹妹唐碧娥曾是3屆立法委員，女兒唐儀靜曾任1屆台南市議員，唐家近年逐漸淡出政壇，批評時政的剽悍作風仍不變，唐儀靜常在網路臉書上發表政論。

唐家的虱目魚與肉燥飯店遭陌生人砸店。（擷自唐儀靜臉書／程炳璋台南傳真）

唐瑞明退下政壇後，在海佃路一段開小吃店賣起虱目魚與肉燥飯，過著平淡生活。店家最近卻不平靜，唐儀靜指控，早在1、2個月前，每天清晨6、7時常有刺青的陌生人聚集在門口，似乎在查看環境。

唐儀靜表示，之前就曾向警方提議設置巡邏箱，卻遭警方以「設巡邏箱流程沒這麼容易」理由回絕，唐儀靜質疑「是要等我們出事才設嗎？」

唐家的小吃店平常清晨5時才營業，9日凌晨3時15分，44歲陳姓男子闖入店內說要點餐，唐瑞明回稱食材尚在準備中，陳男轉頭離去，不料15分後卻2度闖入，丟擲店內椅子，砸毀大門玻璃與桌椅。

小店正在熬魚湯，唐瑞明險被翻倒的100度魚湯燙傷，唐家事後調閱監視器，發現陳男進門想先關大門，因遭鐵管擋住才作罷，作案後另有車輛接應離去。

警方9日上午逮到陳男，他稱純屬自己喝酒後鬧事，願意向被害人道歉並賠償，警方依照社維法函送法辦，並稱若被害人提告毀損罪照樣受理。唐家卻稱案情不單純，認為此案應是蓄意傷人，且有幕後藏鏡人叫唆犯案。

案件發生後，唐家9日立刻放置警用巡邏箱，唐儀靜怒稱，砸店事件早有徵兆，她早要求警方設巡邏箱卻遭回絕，感嘆台南警察愛吃案，難怪會發生長榮大學女大生命案。

(中時 )