互盛（2433）9日召開董事會通過2020年第三季財務報告，其中合併營收10.13億元，較去年同期減少6％；稅後淨利2.69億元，每股純益1.86元。由於股利收入入帳，互盛第三季稅後淨利較上季增加172％，微幅年減2％。
互盛累計前三季合併營收30.04億元，稅後淨利4.62億元，每股純益是3.2元。
受新冠肺炎疫情影響，互盛合併營收與稅後淨利較去年同期減少，由於兩岸辦公市場已見回穩，互盛營收、獲利的差距已逐步縮小。展望第四季，由於進入辦公市場的旺季，法人預估互盛營收與獲利將回到成長軌道。
互盛台灣主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，除了積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案外，亦建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型並提升服務效率。互盛大陸事業亦為複印機業務，隨著大陸總體經濟狀況逐步復甦，互盛大陸事業亦將持續挹注合併營收與獲利。
時序進入冬季，企業對辦公防疫的需求將增加，互盛除了提供視訊會議、行動分機及雲端軟體服務等零接觸辦公解決方案外，互盛將以提升辦公環境安全與健康為目標，導入企業用與個人隨身的智能空氣清淨機等系列商品，協助顧客防疫超前部署。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。