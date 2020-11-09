福容大飯店連鎖歲末住宿優惠開跑，福容全台連鎖分店皆推出各式超優惠專案，位於深坑的福容台北二館搶攻雙11購物熱潮，11月底前每人只要1,111元；坐擁全台最美夕陽的福容淡水漁碼店超值折扣31折，限量入住3,999元起，指定日免費再升等海景房。部份分店更加碼贈送房間升等、日式料理套餐、餐飲或體驗優惠券、購物優惠券、麗寶國際賽車場設施券、探索世界連續雙日門票等，年末優惠強檔來襲，住宿首選福容大飯店。

家庭旅遊或閨蜜情侶的休閒度假好去處，超夯旅遊勝地東台灣的福容花蓮店，2020年適逢十週年生日慶，特別推出「時時想念你十十玩花蓮」，享福卡會員限定二人同行2,600元起，使用會員APP住宿抵用券最低每人800元起就能入住。擁有全台唯一海洋溫泉的福容福隆店推出「秋冬好響趣福隆一泊二食」平日二人成行只要6,999元，還可體驗AR、單車悠遊、創意DIY活動三選一。到全台最大麗寶樂園渡假區玩兩天一夜也很超值，麗寶福容店推出「麗寶假期暖心樂暢遊一泊二食」平日每房7,999元起，可享受14坪超大空間精緻雙人房、田園西餐廳早餐2客、順園日式料理御守套餐 2客、同樂券2張，內含迎賓飲料、三溫暖、休閒活動券等，有季節限定魔法萬花筒、魔法夜燈DIY活動，還贈探索世界雙日門票2張。

而麗寶賽車主題旅店「麗寶賽車駕期」平日每房3,999元起，再送麗寶國際賽車場GAMIX VR單項設施2次或天空之夢摩天輪搭乘券2張，好康二擇一，此外11月6日至11月19日期間再限定加碼送落羽松套票。

無法出國，留在台灣探索城市之美，入住大安森林公園旁的福容台北一館精緻客房限量優惠只要2,999元。為響應環保，福容中壢店推出「2020 環保住房」自備一次性備品，12月底前只要2,530元即可入住雙人豪華房；福容林口店「福容雙享GO住宿購物趴趴GO」專案價2,859元，並贈送「獨家專屬Mitsui Outlet Park林口三井」coupon及環球購物中心（A8、A9）購物優惠券；福容桃園店「來鴨！一泊二食」入住豪華客房贈烤鴨雙人餐，吃貨價3,739元；福容桃園機捷A8店推出超萌「帶著小熊去旅行」專案，每房贈送A8專屬福容微笑熊寶寶布偶，可愛價3,000元起；福容高雄店「紅毛港文化探索之旅」二人入住最低3,399元起，另含棧貳庫到紅毛港遊艇來回票及紅毛港文化園區門票。

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