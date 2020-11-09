台灣四面環海，不少老饕特別愛吃生魚片，但生食在食用上畢竟不如熟食來得安全。大陸廣西一名男子，就因吃了大量生魚片，就醫檢查赫然發現，肚子裡有一堆「肝吸蟲」，必須靠手術引出，他就每天親眼看著這群蟲，不斷從自己肚子裡流出來。

根據大陸媒體報導，這名男子年約50歲，嗜吃生魚片，一吃就是32年，雖然偶爾會肚子痛，但也沒有多想。不料某次檢查，醫生在他的膽管中發現大量寄生蟲，體型較大的差不多和瓜子一樣大，決定手術處理，利用一根引流管，不斷「排蟲」。

「我以為一口魚生一口酒，就可以把蟲殺死了，如果有什麼不舒服的地方，就只有肚子不舒服一點而已。」男子不知道後果這麼嚴重，看到蟲體不斷流出，直呼以後不敢再吃生魚片。

肝吸蟲是一種寄生蟲，學名「華支睾吸蟲」或「中華肝吸蟲」，通常依附在淡水魚、蝦身上。若食物未經高溫烹煮，食用者很容易染上肝吸蟲病。

醫師表示，生魚如果是90度下鍋，必須煮至少10秒以上，才能殺死寄生蟲的幼蟲，利用酒精殺蟲，根本是不可能的事。

(中時新聞網)