普萊德科技（6263）9日公布10月自結合併營收為1.14億元，創今年新高，年減16.94％，累計前10月營收9.77億元，亦下滑11.91％。

普萊德為滿足智慧網路高效能傳輸與中央網管需求，新推四款創新網路設備系列，日前榮獲「第29屆台灣精品獎 2021 Taiwan Excellence Awards」肯定。其中，普萊德再生能源供電智慧網管控制器系列（NMS-360系列）為全球首款人性化之綠能網路電力智慧管理系統，集中管理高達512台普萊德再生能源供電PoE網管交換器，實時遠程監控太陽能或再生能源產電，終端網路設備用電和資料傳輸，促進偏遠地區例如國家公園、自然生態保護區、離網醫療站等，最大化運用再生能源，實現用電獨立，off-grid（離網）網路通訊。

另二款工業級網通精品為嚴酷環境、IIoT應用而設計。普萊德工業級4G LTE IoT閘道器系列（ICG-2515W-LTE系列）提供工業級標準VPN加密與Cybersecurity防護，內建友善雲端化管理，保障公共區域、智慧交通行動化網路通訊的資訊安全。

普萊德工業級Modbus串列設備閘道器系列（IMG-2000T系列）創新設計以Ethernet實現工業級網路距離延伸，使多重Modbus RTU、ASCII、TCP等常用工業通訊協定的設備，輕鬆轉換至單一網路IP化遠端管控，有利快速達成自動化控制網路和工業物聯網升級。第四款網通精品為第三層網管24埠95瓦802.3bt PoE++ 交換器（GS-6322-24P4X），配備2400瓦雙槽熱插拔電源 （CRPS），CRPS電源模組可直接抽換而不中斷系統運作，本產品並提供Cybersecurity資安保護，遠達120km 40G光纖傳輸能力，加速IoT、智慧照明、監控與無線網路基礎建設。此外，上述三款創新設備皆支援普萊德智慧化中央網管平台，方便系統人員遠端集中監控各產品狀態，提昇網路管理效率。

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