記憶體廠華邦電(2344)公布2020年10月合併營收為68.65億元，較9月的新高紀錄減少8.19%，較去年同期仍大增58.86%。2020年1至10月合併營收為472億元，較去年同期增加16.14%。

華邦電9月營收及第3季合併營收同步創下歷史新高，主要由於子公司新唐完成合併日本Panasonic半導體相關事業，帶動營收大幅增加。

展望第四季，華邦電拿下蘋果iPhone 12系列新機OLED外掛NOR Flash晶片五成大單，可望支撐本季營收。

華邦電子旗下子公司新唐9月完成併購日本Panasonic半導體相關事業，帶動華邦電9月合併營收為74.44億元，年增61.5%，寫單月歷史新高；今年第3季營收160.34億元，季增25.7%，年增19.5%，同寫單季歷史新高。

由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動華邦電第三季營收衝高；因第3季營收基期墊高，華邦電預期，第4季營收可能持平第3季。

此外，華邦獲得2020年ASPENCORE全球電子成就獎。華邦電子今天宣布，ASPENCORE分析師團隊和全球用戶群共同評選提名TrustME W77Q入選2020 ASPENCORE全球電子成就獎(WEAA)，並獲ASPENCORE 「年度傑出產品表現」獎。

W77Q系列是華邦的創新產品，可做為現有標準NOR Flash裝置簡易隨插即用式的替代產品，支援安全儲存、安全啟動、硬體信任根(root-of-trust)和系統恢復能力，並為即時線上(over-the-air, OTA)更新和裝置驗證等操作提供防護。W77Q可確保IoT裝置穩健、端對端的安全防護力。

(時報資訊)