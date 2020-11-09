砷化鎵代工廠—環宇-KY(4991)前3季每股淨損為0.29元，展望第4季，環宇-KY表示，雖然大陸5G標案有不確定性，公司會努力讓下半年比上半年好。

環宇-KY今天下午舉行法說會，由環宇-KY總執行安寶信主持，環宇-KY主要業務為代工砷化鎵、磷化銦及氮化鎵晶圓等產品，下游應用主要在RF射頻及光電市場，其中射頻元件應用以基地台、WiFi物聯網產品、航太及國防工業為主，光電元件則以Data center、光纖到府及基地台等。

因應國際商業政治變化，環宇-KY陸續投資了晶成半導體及大陸常州承芯半導體(原常州新晶宇光電)，不過由於晶成半導體目前訂單量不具規模，但設備已開始提列折舊，因而處於虧損，承芯半導體亦處於設廠投資階段，兩個轉投資致使環宇-KY在今年前3季共認列1億6648萬4000元業外損失(晶成半導體持股約34.73%，認列虧損1億6175萬8000元，承芯持股約32.802%，認列虧損472萬6000元)，成為環宇-KY今年前3季虧損的主因。

安寶信表示，半導體製造不是今年投資很快就會看到成果，這是為長期布局舖路，希望這兩年蹲低練好基本功，兩年後開始比賽打拳，預估晶成半導體明年下半年獲利會有起色，2022年比較有機會貢獻獲利，至於承芯半導體處於建置中，希望能儘快導入製程並引進客戶，預估明年第3季到第4季有機會客戶進行量產，2023年有比較大的業績貢獻。

受到大陸基礎建設招標前客戶下單保守影響，環宇-KY第3季合併營收為3.58億元，季減13%，年減23.2%，由於佔比24%的RF代工先進產品良率不穩定，投片量高於訂單量，致使營業毛利為1.46億元，季減21.7%，年減25.5%，單季合併毛利率為41%，季減4.6個百分點，年減1.3個百分點，營業淨利為3957萬元，季減53.9%，年減44.7%，營業淨利率為11%，季減10.8個百分點，年減4.4個百分點，稅後虧損為3437萬5000元，單季每股淨損為0.39元；由於代工產品減少，前3季合併營收為11.37億元，年減13.1%，營業毛利為4.94億元，年減13.6%，合併毛利率為43.5%，年減0.2個百分點，營業淨利為1.75億元，年減9.9%，營業淨利率為15.4%，年增0.5個百分點，稅後淨損為2594萬8000元，年減115.9%，每股淨損為0.29元。

展望第4季，環宇-KY表示，雖然大陸5G標案有不確定性，第4季營收有機會比第3季好，公司會努力讓下半年比上半年好。

(時報資訊)