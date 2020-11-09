IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠ABF、BT載板及PCB旺季需求同步暢旺，2020年第三季稅後淨利跳增至10.42億元、每股盈餘（EPS）1.62元，雙創近9年高點。累計前三季稅後淨利暴增82.25倍至23.42億元，每股盈餘3.63元，雙創近9年同期高點。

南電公布第三季合併營收105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，登近9年高點。毛利率16.15、營益率12.17％，分創近9年、近11年高點。雖然業外虧損增加，稅後淨利仍達10.42億元，季增25.21％、年增達1.95倍，每股盈餘1.62元，雙創近9年高點。

累計南電前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，登近9年同期高點。毛利率14.04％、營益率9.67％，分創近9年、近12年同期高點。雖然業外由盈轉虧，稅後淨利仍達23.42億元、年增達82.25倍，每股盈餘3.63元，雙創近9年同期高點。

南電受惠高階網通ABF與系統級封裝（SiP）等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），帶動今年營收成長動能顯著轉強。由於旺季需求暢旺，帶動ABF及BT載板、PCB稼動率均高，公司先前法說時預期第三季營運將顯著成長，表現符合預期。

南電10月自結合併營收36.02億元，月增3.17％、年增達21.55％，改寫同期次高。累計前10月合併營收311.28億元，年增23.12％，續創近9年同期高點。展望後市，公司表示華為禁令對營運衝擊已恢復，將力拚達成營收、獲利季季增目標。

投顧法人認為，在新產品及新客戶填補華為禁令缺口下，南電9月營收已反應生產調整轉換影響，由於供不應求狀況持續，預期第四季ABF載板稼動率估維持滿載。惟BT載板及PCB需求步入淡季轉弱，預期第四季營收仍將出現季節性修正。

投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電今年營收50％、30％，其中毛利率較高系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％。看好ABF載板將持續供不應求至2022年，明年BT載板亦將受惠SiP需求強勁，對營收貢獻均將持續提升，長期營運成長仍看旺。

(時報資訊)