國產(2504)今日公布第三季財報，營收與獲利持續創新高，且光是前三季每股盈餘就達1.31元，也已超出去年整年度的0.8元。

國產第三季合併營收為47.06億元，稅後淨利達到7.38億元，為去年同期2.53億元的2.92倍；累計今年前三季稅後淨利達18.07億元，不僅是去年同期6.31億元的2.86倍，而且也超越去年全年稅後淨利的11.86億元，加上今年前三季的每股盈餘1.31元，也已超出去年整年度的0.8元，雙雙創下歷年的新高紀錄。

其中值得關注的是獲利的部分，國產第三季稅後淨利突破7.38億元，每股盈餘0.56元，是去年同期的2.92倍；累計今年前三季的營收為132.03億元，較去年同期的122.32億元（不含褔建水泥廠營收）增加了9.71億元，年增幅度達7.94％，稅後淨利更高達18.07億元，每股盈餘1.31元，較去年同期增加了11.76億元，不僅是去年的2.86倍，而且也遠遠超出去年整年度的獲利11.86億元。

國產指出，近年來持續進行企業競爭的差異化策略，特別是規劃了科技大未來，進行科技行控中心與解決方案的建置，科技行控中心如同宇宙航艦的控制首腦，科技指揮著龐大的海、陸運輸，多重的連結著國產建材集團所屬的砂石轉運樞紐「台北港埠通商」、與全台28個混凝土信賴廠區，成為一張非常具有科技神經且精細緻密的網絡系統。該系統不僅在台北港區的雲端科技行控應用獲得了專利肯定，而且也奠定了國產建材實業的競爭優勢。

國產強調，由於上述競爭優勢在台商回流實質建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈點燃下，加上國產安心建材履歷、以及擇優出貨的策略奏效，讓單價與毛利雙高的高端混凝土出貨量不斷大幅增加，所以國產建材無論是營收或是獲利，均表現的相當亮眼。

(時報資訊)