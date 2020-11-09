美國的傳統盟友已紛紛向拜登(Joe Biden)祝賀，川普(Donald Trump)執政下與美尤其交惡的德國更送上實際大禮，傳出打算提議歐盟延後周二(10日)將生效、對美國40億美元產品加徵的關稅，採取更傾向和解方法來解決貿易爭端。

川普時期德美關係可說是第二次世界大戰低點，他曾說德國總理梅克爾(Angela Merkel)「已經被我的魅力征服」，其反覆無常的態度也令德國外務系統官員多次承認，要與川普政府正常來往與合作非常困難。

拜登被預期外交政策更傾向多邊主義、全球主義，透過結合盟友來達成圍堵俄羅斯、中國戰略目的，在中亞、非洲難以施力情況下，歐洲態度被認為至為關鍵。事實上除了英國以外，沒有任何國家明文響應川普在競選年度對中國與其企業的制裁行動。

歐美貿易爭端涉及2大民航機公司空中巴士、波音是否分別受歐盟、美國補貼，爭論其實已經持續16年，但在川普任內迅速成為主要議程，而WTO(World Trade Orgznization，世界貿易組織)依違兩造間，去年10月允許美國對75億美元額度歐盟產品加徵關稅，來報復歐盟補貼空中巴士，今年9月則允許歐盟對40億美元額度產品加徵關稅，報復美國對波音補貼。

梅克爾是最早向拜登表達祝賀之意的大國領袖之一，她所屬執政黨基督教民主黨前副主席梅茲(Friedrich Merz)發推特寫到「全世界鬆了口氣。」主要在野自由民主黨主席林德納(Christian Lindner)也說：「和美國的觀點分歧不會消失，但歐美夥伴關係有了重新起步機會。」

事實上除了英國首相強森(Boris Johnson)以外，歐洲其他各國領袖幾乎沒有明顯傾向美國者。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在今年聯合國視訊大會川普大聲疾呼制裁中國、要中國為疫情負責時，也曾表明世界局勢不是只有中美相爭，全人類應共同面對問題。

(中時新聞網)