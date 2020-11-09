「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」自行車騎旅活動，由單車旅遊達人夏美領騎。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」自行車騎旅活動今天畫下句點。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」自行車騎旅活動今天畫下句點。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景管理處7日舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動，由單車旅遊達人夏美領騎，從東勢河濱公園出發，9日最後一站騎上海拔2600公尺福壽山農場天池探秘，為首度的梨山自行車騎程劃下圓滿句點。

勇闖大梨山自行車隊7日從台中東勢河濱公園出發，沿台8線中部橫貫公路騎乘，徜徉大甲溪沿途美景，品嘗大甲溪發電廠自製的白冷冰棒與飄香50年的古早味白冷肉包，前往谷關中部橫貫公路的路上，隨海拔高度變化，騎乘自行車穿梭在山巒之中，飽覽鬼斧神工之山水面貌，行經雲海與茂密森林的絕美景致更是令車友們驚呼連連，晚上在谷關泡溫泉放鬆。

第二天則從台八線德基管制站出發，透過單車的視角，以每小時15公里的速度享受大地征服於腳下的快感，還有參觀全台海拔最高的德基水庫見識宏偉的水源秘境，深入松茂部落走訪古道體驗原民部落的獨特風情。最後一站則前往海拔2600公尺的福壽山農場與天池探秘，為旅程劃下完美句點。

最美的風景還是在台灣！在世界各地騎過單車的夏美表示，沿著台八線遠眺雪山山脈中央山脈、溪谷交錯的壯麗，在高海拔的雲端上騎自行車，彷彿置身於世外桃源，她被大梨山的美景感動。

這次梨山首發團受到車友肯定，趙姓團員表示，除了騎乘自行車，結合旅遊參訪原民部落秘境和德基水庫的體驗，真的非常難得。王姓車友更是給了200分的稱讚，她非常滿意本次路線及遊程規劃，尤其是台8線的美景和德基水庫的壯闊，讓人印象最深刻。

參山處長柯建興指出，今年台灣自行車節正式啟動，同時為明年「2021自行車旅遊年」暖身，參山處自9月以來舉辦獅頭山參山騎旅系列活動，受到許多喜愛單車的民眾熱烈參與，本次梨山3天2夜遊程受到熱烈迴響，梨山的騎乘遊程更帶來不同感受的騎乘體驗，未來結合更多的觀光資源與力量，將推動自行車運動主題旅遊為目標，期待能持續推動騎乘自行車旅遊的風氣，讓國內外遊客藉由自行車運動旅遊感受台灣的獨特魅力。

(中時 )