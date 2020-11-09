位於雲林縣大埤鄉的三秀園，將於本月21日舉辦「重過月明橋」年度戶外音樂會，邀請國內知名鋼琴家羅芳華、王雪萍、艾嘉蕙、郭宗愷及聲樂家徐以琳現場演出，園主蘇元良、林主瑤夫婦歡迎各界踴躍前來聆賞美景、美樂。

三秀園位於大埤鄉怡然村怡然路26號，佔地一萬多坪，當地村民稱之為「三間仔」，清朝末年，由張添盛先生所建，是詩人張禎祥故居，因園內樹木寄生靈芝，而取靈芝俗名作「三秀」之名。園內花木扶疏、綠意盎然、風景秀麗，水塘成丁字形，竹林環繞池邊，野雁水鳥棲息其中，且設有不同型態的涼亭多處，供人歇息駐足瀏覽。春天時百花齊放、蟲鳥齊鳴，秋天則有落葉翻紅堆積，因此四季來此觀賞園景，都有不同的感受。

這座曾是台灣知名園邸，也是全台僅存保留完整的日治時期文人花園，因年久失修，一度荒蕪，多年前由張禎祥的後人、也是國內科技界聞人蘇元良、林主瑤夫婦接手後，斥鉅資修復讓園內重新恢復往昔生機，喜愛藝文的蘇元良夫婦每年中秋節後也都會邀請國內知名音樂家在園內舉辦戶外音樂會，吸引許多人專程前來聆賞。

「重過月明橋」音樂會以「懷念」為主題，希望人們在忙碌的生活中，仍不忘過去的點滴，讓流淌的音樂撫慰大家柔軟的心情，音樂會演出時間2020.11.21(星期六)15:30，免費入場，另外隔天11/22(星期日)園內也有舉辦市集及年輕歌手演唱會，有意參與者可上臉書官網聯繫報名。

(中時新聞網)