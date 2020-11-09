火車造型古早味雞蛋糕。（趙雙傑攝）

周邊文創商品火車造型的酒。（趙雙傑攝）

每日限量250份的鳴日便當（左）及Taitung便當。（趙雙傑攝）

台鐵局的「鐵路便當節」，將於本周五上午10點至晚間6點，在台北車站大廳舉辦，連續4天，以「移動的味道經典開行」為主軸，除台鐵推出7種特色便當跟2款經典便當外，另有7家國際鐵道業者與4家國內星級飯店業者參與，共計30家，並有周邊商品，同時推出乖乖新口味「台鐵排骨」口味，每日限量200包，售價45元。

台鐵局今日舉行第6屆鐵路便當節展前記者會，邀請拍攝宣傳影片「移動的味道」的演員楊子儀等人出席。今年會場特地打造2列主題餐車「經典回味-復刻餐車」，以莒光號加掛餐車為原型，還原古早列車餐廳景象。

台鐵局長顏文忠說，菜色考究早期人氣餐點咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯，連餐盤及玻璃杯都還原當時設計，並搭配火車造型的古早味雞蛋糕，仿佛回到1960、70年代。

附業營運中心副總經理陳文川表示，受疫情影響，國外旅客進不來，因此首次跟國內飯店業者合作參展；以往只有國內一般便當業者跟台鐵便當本舖外，今年特別加入國內飯店業者的便當，當然日本仍有5家廠商，以及瑞士冰河列車、法國白朗峰列車等廠商參與。

另外，台鐵也與乖乖合作推出新口味。陳文川說，台鐵局積極異業合作，跟乖乖合作配合鐵路便當節，推出「排骨」口味的乖乖，並在便當節展區內的夢工廠首賣，18日擴及全台全家。

鐵路便當節將於11月13日至16日10點至18點，在台北車站大廳舉辦，參展業者共計30家，呈現最具特色的在地美味，包含台鐵的9款鐵路便當，其中，魚肉香米便當、金沙油飯等5款都是首度亮相。附業營運中心透露，上屆鐵路便當節4天約30萬人潮，業績約500萬元，盼今年成績能比去年好。

(中時 )