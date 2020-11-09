基隆河谷廊帶自行車道從新北市五堵進入基隆，再延伸至瑞芳，預計兩端點一同施作，整體建設斥資5.2億元，但市長林右昌日前宣布，改採先串接一條路線，先將經費降到約1.15億元，9日七堵、暖暖區市議員怒批「給顆糖就想逗大家開心」，如何向爭取數十年的議員交代。

市府規畫使用經濟部水利署第十河川局轄管的基隆河水防道路兼供自行車道，從新北五堵沿基隆河路線，從千祥、百福、五福、六合、七賢、崇智、大華、八德進入市區，或再往上沿八堵、碇內銜接新北四腳亭系統通往瑞芳，長度約9.8公里，預計花費5.2億元。

經費爭取不易，市府改採斷點打通，下修規劃設計550萬元、工程經費1億1千萬元，向中央爭取。市議員王醒之表示，市府將規模縮小、分段辦理的計畫很聰明，建議優先施作興隆街懸臂式步道，因該段有交通安全疑慮，也能把暖暖區淡蘭古道的北路、中路起點重新找回。

市議員林旻勳則認為，目前過港河濱公園興建完畢、碇內吊橋步道也相當完善，建議先施作中間懸臂式步道，有效串聯過港與碇內地區，打造完整生活圈；市議員張耿輝說，自行車步道各黨派都積極爭取，現今規模所小，若從暖暖開始施工，又如何跟爭取數十年的七堵區議員交代，痛批市府給一顆糖就想逗大家開心，他強調大家要的是一塊整體串聯的大餅。

對此，工務處表示，將會一同爭取、設計施工，包含過港地區與親水步道串聯、興隆街800公尺架高式水防道路，以及實踐橋、大華橋、暖江橋下水防道路穿越引道等。

(中時 )