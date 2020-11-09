國產建材實業（2504）董事會9日通過今年前三季財報，累計前三季稅後淨利18.07億元，EPS1.31元，創同期歷史新高，為去年同期的2.86倍，更已超過去年全年的11.86億元。

今年第三季，國產建材單季稅後淨利7.38億元，年增292％，也是單季歷史新高。

國產建材指出，台商、外商來台建廠持續擴大，轉單及群聚效應的帶動，激勵原廠房擴建需求；商辦都更、廠辦都更，尤其是傳統廠房轉型為立體化廠辦、危老都更等建案大量釋出，都對預拌混凝土的需求增加。

除此之外，房地產新建市場熱絡，公共工程延續推動、進行，加上採高端混凝土的「擇優出貨策略」奏效，國產建材指出，諸項利多題材，讓今年的營運績效顯現。

國產建材認為，今年各項造成業績成長的因素，僅是起步而已，絕非曇花一現，預拌混凝土產業景氣預期可延續一段長期間的榮景。

預期明年營運還可持續創造高峰，國產建材表示，主要提升明年營運成長的動能，包括，今年第四季房地產住宅建案預售熱銷後，勢必帶動明年的動工潮，也帶動混凝土的需求。

砂石成本佔生產成本45％以上，在提升獲利能力，及確保砂石品質與料源的穩定供應，國產建材指出，投入近60億元，建立的「褔建礦山＋台北港碼頭興建＋運輸船隊」一條龍生產，並透過「溯源管理、科技化流程」的作業模式，已大大的提升國產的毛利率、淨利率。

市場指出，國產建材第三季的毛利率已超過18％，比去年同期提升了10個百分點以上。

另外，南港廠的開發，將可為國產建材2021年的營運，帶來極大的利益；國產指出，南港廠的開發計畫已進入最後階段，預計年底就可申請建照，「南港廠」的開發，將可為集團締造資產的大幅增值與未來效益的實現。

根據國產建材目前的規劃，南港廠基地6,660坪的自辦都更，將可分回約4,000坪建地，初估可興建約4萬坪商辦建物、商場與620個車位。市場估，潛在的開發利益可達250億元以上。

(工商 )