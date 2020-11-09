美國總統大選可望抵定，亞股慶祝行情啟動，台股站上歷史新高，外資匯入擴大買超，激勵新台幣盤中再升破28.5元，上演股匯雙漲，尾盤央行雖仍進場調節阻升，收回大部份漲幅，但終場收在28.825元兌1美元，仍創下逾9年3個月來的新高，升值5.1分，台北外匯經紀公司成交量14.1億美元。

外匯交易員表示，美國總統大選抵定，紛擾告一個段落，不確定性消除下，亞股紛紛表態，台股也大漲153點，指數站上歷史新高的13,127點，外資擴大匯入並買超台股212億元，加上出口商仍進場拋匯，激勵新台幣盤中再度衝破28.5元。但由於進口商順勢進場撿便宜，還有央行盤中應該也有出手，因此未能站穩28.4元價位。

外匯交易員指出，近期央行發布將與金管會聯手打炒匯訊息，外資也是沒在怕，仍續匯入資金，就「裝皮皮」等新規定出來再說。因此為力守28.5元防線，央行只好盤中真槍實彈上場，且配合尾盤加大作價力道，已連續三個交易日收在28.8元價位，或許這將成為另一個新常態。

(工商 )