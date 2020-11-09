催生台版支付寶。電子支付、電子票證合併的電子支付機構管理條例9日完成初審，連同子法預計最快2021年第一季上路，將建構以電子支付機構為核心的新支付生態圈，金管會主委黃天牧表示，新條例將帶來新的動能，未來電子支付可以跨平台使用，規模可望更大。

同時純網路銀行2020年底將陸續開業，也將有助電子支付發展，金管會將全力推動更多的電子支付使用場景、更多元的支付工具，2021年將可能是台灣數位支付大躍進元年。

金管會訂定2020年底電子支付比率占消費金額的52％，即民眾用信用卡、金融卡、手機支付等金額，要占消費金額的52％，但今年因為新冠肺炎疫情影響，到6月底支付比率僅38.03％，比2019年底的40％還低，但黃天牧表示，若加上網路購物以ATM轉帳付款的部分，則去年底比率就達49％，今年底應可達52％，也算是非現金支付比率達標，但若是以原本的定義，則今年底可達40％，但52％已達不到。

黃天牧表示，在電支條例通過後，金管會將再訂定非現金支付的KPI（關鍵表現指標）。

電子支付機構的核心業務有四項，即代理收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內外小額匯款、與前三項相關的買賣外國貨幣（含大陸及港澳），這四項是核心業務一定要辦；而提供收付訊息、端末設備共用、使用者間訊息傳遞是「附隨業務」。

另外如電子發票系統及相關加值服務；提供商品（服務）禮券或票券價金保管及協助發行、販售、核銷；提供紅利積點整合及折抵代收付款項；儲值卡儲存區塊或應用程式供他人運用；提供資訊系統及設備的規劃、建置、維運或顧問服務；其他經主管機關許可的業務，這六項是「衍生業務」。

也就是未來電子支付不止可以買東西、繳保費，也可以買美元、人民幣，匯款到國外，還能多平台積點，一支手機就可行遍台灣，吃喝玩樂都靠手機付款。

(工商 )