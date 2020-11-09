2020年新冠疫情影響深遠，大至經濟體小至民眾生活都受到波及。「2020年，慢走不送」已經成了全球民眾的心聲。如何突破2020年的困境，在後新冠時代，「新常態New Normal」已經成為熱門關鍵字以及大家所討論的主題，即使是些小微幅的正向改變，也會帶給人無窮希望。可購樂平台發現這股想要改變、想要走出陰霾的趨勢，9日宣布與口罩大廠南六企業合作，推出了「好運到」系列口罩。

一成不變的口罩顏色不再能滿足消費者的需求，口罩不只是一種時尚的配件，儼然成為生活中不可或缺的另一張臉，也是一種個性化的傳遞。有鑑於此，可購樂攜手南六企業於9日簽訂合作協議書，合作協議書由南六企業總經理黃和村與可購樂公司總經理王孟芸共同簽訂，首波推出「好運到」七種彩色雙鋼印醫用口罩並於可購樂平台獨家販售，七種幸運顏色帶給您七種助力七種好運，把不順的2020年遠遠的甩開。

好運到系列雙鋼印醫用口罩每一款均有個別求好運的名稱，旺日紅／平安綠

桃花紅／玄武黑／靜心藍／大發紫／好緣粉，且有別於一般市售口罩耳帶均一色的設計，「好運到」系列口罩每一款耳帶與口罩本體顏色相同，希望戴上去可以憑添整體時尚感。

(工商 )