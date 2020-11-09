達能（3686）公佈2020年10月份營收為1,041萬元，較去年同期成長11.42％。10月份在中國新疆地區與四川地區矽料企業供應逐漸回復順暢，矽原料供需狀況趨向平衡下，多晶矽價格維持平穩。不過在新台幣匯率升值的情況下，達能10月營業收入較前月微幅下滑，不過相較於去年同期仍有雙位數成長。

達能表示，依現況研判，在矽原料供應回復至接近供需平衡的狀態下，今年年底前太陽能產品價格將可維持平穩，全球各國的裝機需求亦有機會持平。不過入秋以來新冠肺炎疫情在全球各區域國家疫情轉趨嚴峻，歐洲部分國家甚至再一次採取宵禁、宣布進入緊急狀態及限制跨地區移動等措施，因此秋冬季新冠肺炎疫情的變化與全球政治及經濟的不確定性仍將持續影響全球太陽能產業的安裝量。反觀台灣在新冠肺炎疫情控制得當，且在政府全力推動再生能源的政策下，若能順利解決土地取得困難的問題，內需市場的成長可期。

達能科技經審慎評估，決定以再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，引進此領域之策略合作夥伴，積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。近期已成立子公司，同時正積極與策略合作夥伴商討策略與執行時程。此外，考量轉型之營運規劃及持續大規模發展，將擇期辦理國內現金增資，並積極處理建物和少數設備資產，以充實轉型營運資金並強化股東結構。

(工商 )