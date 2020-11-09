嘉義縣縣道168線植栽養護紀錄資料中，出現多組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片。（縣議員詹琬蓁提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣縣道168線植栽養護紀錄資料中，出現多組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片。（縣議員詹琬蓁提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣縣道168線從水上到朴子段分隔島上的植栽景觀改善工程，日前被縣議員詹琬蓁在臉書上痛批，放眼望去都是雜草，到底怎麼維護的？9日質詢時她加碼爆料，此工程的養護資料，竟出現多組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片，發生這麼嚴重疏失，縣府隨便查驗就讓廠商順利請款，砲轟「太誇張！」

詹表示，此植栽景觀改善工程為前瞻建設計畫所補助，總計3588萬元，但分隔島上幾乎是雜草，質疑後續養護工程是不是出了問題，於是跟縣府要資料查看；根據在植栽保活保證金退還的規定，養護期間每3個月進行一次查驗，總計8次，並於每次查驗合格後，退還給廠商該其植栽保活的保證金。

詹指，7月27日她在臉書po文點出這項植栽工程的問題，縣府回應「植栽死亡是屬第7次養護期所致，預定10月底前補植完成。」她不解地說，既然前6期植栽狀況都沒問題，查驗也都過關，為何在相關資料中，前6期中竟出現5組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片，最後還查驗通過，令人匪夷所思。

縣長翁章梁看過後，也認為這5組都用同一張照片，只是標的日期不同，他強調，到底是廠商便宜行事，還是如同議員所說核銷有問題？將要求政風處調查釐清，另外，他也指示建設處未來汰舊換新時，將規畫種植矮仙丹等灌木，不會再種花草植物。

事後，建設處長郭良江坦言，是人員未留意到廠商請款時所拍攝、提供的查驗照片，跟前幾次養護期的一樣，之後人員一定會注意改進。

(中時 )