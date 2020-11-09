女星謝忻在感情路上跌跌撞撞，現在把重心放在工作的她，不只重返螢光幕，並重拾教職身分、回歸學校當音樂老師，而不吝嗇分享生活日常的謝忻，昨（8日）則在IG曬彈鋼琴影片，專心低頭的彈琴的謝忻超氣質，網友看了也都留言狂讚。
影片中，謝忻彈鋼琴演奏梁詠琪《花火》，她修長手指在黑白琴鍵上彈奏，謝忻還開金嗓自彈自唱，她舉手投足散發優雅氣息，而當謝忻隨著節奏擺動身體時，她胸口深V還若隱若現，相當吸睛。
謝忻精湛琴技獲得網友一片好評，紛紛留言讚：「我喜歡這樣彈鋼琴的謝忻」、「妳好美」、「好聽 很有氣質」、「感覺不一樣了」、「多才多藝 太美了」。
其實謝忻除了接通告、直播外，有音樂底子的她曾在9月時感性說：「音樂在人生的路上豐富了我」，因此她也決定不論工作再忙碌「我即將重新披上老師的身分回到校園，貢獻我的所學與一份心」。
(中時新聞網)
#謝忻
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