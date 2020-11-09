香港泛民主派議員以拖延議事手段阻撓議程，傳北京將下重手整治，多名議員將被取消資格。（圖／路透）

香港立法會延任復會僅一個月，立法會內部鬥爭風起雲湧。據香港建制派傳出北京將出重手整治民主派在立法會上進行拖延議事的抗爭行動，在今日於北京召開的人大常委會會議中將針對此問題討論，預料至少4名泛民主派議員將以違反《基本法》為由，被取消議員資格(DQ)。

據《香港01》報導，至少會有4名泛民議員被列入「DQ高危區」，包括在今年原定9月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。如果消息屬實，將是繼2016年之後，北京人大常委會第2次出手取消香港民主派立法會議員資格。

根據「港區國安法」第22條第3款「顛覆國家政權罪」，當中列明嚴重干擾、阻撓、破壞中央或香港政權機關履行職能，違法者最高可判處5年以上10年下有期徒刑。另外，依《基本法》第104條，包括香港立法會議員與港府官員，就職時需宣誓效忠《基本法》及香港特別行政區，宣誓時需表明「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公」。

報導說，有資深建制派中人預料，這次人大常委會有可能循以上兩個方向，「處理」民主派議員。陸媒指出，13屆全國人大常委會第23次會議將在北京舉行，公開議程並無與香港有關議程，但香港盛傳此次人大常委會將加插議程，處理立法會運作受干擾問題，極可能造成多名民主派議員喪失議員資格。

報導認為，本次北京出手相當突然，事先毫無徵兆，而且在立法會延任復會僅一個月內進行，知情者坦言覺得有點意外。

報導指出，立法會上月中復會，民主派議員多次提出點人數「拉布」(拖延議事)，至今已導致3次流會。全國人大常委譚耀宗啟程往北京出席全國人大常委會會議前，主動在傳媒鏡頭前批評民主派議員近日以各種手段製造流會。

(中時新聞網)