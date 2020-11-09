人稱「藍教主」的藍心湄，縱橫演藝圈多年，所主持的女性時尚節目更是開業界先河，將時下流行女性流行資訊透過螢光幕傳遞給觀眾，因而受封為「時尚教主」；除了演藝事業，副業也經營得相當成功，領域不止大家耳熟能詳的餐廳，甚至還有運動品牌的代理。儼然一副事業女強人的藍教主，其實也有童心的一面。

原來藍心湄也是一名「角落粉」；近日她在臉書分享了一系列照片，照片中不論在什麼場合，藍心湄都會帶著「豬排」在身邊，有時不仔細看，還真的找不到豬排在哪裡。她也在貼文中說：「我的朋友 妍妍，要我好好照顧豬排。拜拜 錄影 吃豬排飯 司機 開會 ⋯ 角落生物 豬排」；沒想到意外釣出許多角落粉，紛紛曬出自己的角落小生物，並說「炸豬排超好命」、「豬排好幸福」、「心湄姐妳很可愛欸。抱」。

藍心湄走到哪裡 都把豬排帶在身邊 (圖/ 翻攝自藍心湄臉書)

藍心湄走到哪裡 都把豬排帶在身邊 (圖/ 翻攝自藍心湄臉書)

藍心湄走到哪裡 都把豬排帶在身邊 (圖/ 翻攝自藍心湄臉書)

不過豬排的地位似乎不保，這幾天陪藍教主的換成了「龍貓」，不論是晚上睡覺或是和媽媽一起去健身房做運動，都能在其中一個角落看到龍貓；藝人Gigi林如琦和楊佩潔也在貼文底下回應「豬排…豬排去哪裡了」、「下次換我」。

(中時新聞網)