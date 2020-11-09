科技潮牌realme打造雙11購物盛宴，除日前已公開的優惠外，今（9）日公布將於雙11當日驚喜再推兩款降噪耳機新品，分別為「realme Buds Air Pro 真無線藍牙耳機 - 主動降噪版」和「realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機 - 主動降噪版」，搭配官方獨家首賣日優惠及街口支付回饋最高可省800元，優惠誘人。

realme Buds Air Pro 降噪營造個人音樂空間

真無線藍牙耳機以其穿戴方便的優勢，獲消費者青睞，realme Buds Air Pro延續上一代realme Buds Air特性，價格相當具競爭力。只要長按耳機單側，便可立即降低最高35分貝，進入寧靜世界，再次長按則可切換至通透模式。

娛樂方面，realme Buds Air Pro具備94ms超低延遲電競模式，透過10mm大驅動單元和DBB低音增強技術，提供更震撼的聽覺饗宴；性能上搭載realme S1晶片，具備超低功耗與連接穩定的優勢，結合400mAh電池，提供25小時超長續航，同時支援快速充電，將耳機放置充電盒內充電10分鐘，即可享受音樂3小時。

realme Buds Air Pro具備完整使用體驗，支援開蓋自動連接及智慧佩戴檢測，還能控制語音助理，透過realme Link App客製化調整觸控設定等功能；單邊耳機重量僅5g，搭配柔軟親膚的矽膠耳塞與人體工學設計，支援IPX4等級防水，就算雨天突然來襲也不用擔心。

realme Buds Wireless Pro 娛樂體驗越級進化

全新登場的realme Buds Wireless Pro升級提供更完整降噪體驗，搭載realme S1晶片支援ENC通話降噪技術，並具備主動降噪功能，最高可降低35分貝，跑步機訓練時可屏除紛擾，對於喜歡戶外慢跑的用戶，則可透過通透模式，一邊聆聽音樂一邊清晰接收外界聲音，自主訓練也能留意周圍環境變化。

音質體驗上realme Buds Wireless Pro採用SONY LDAC Hi-Res高解析音質技術，透過高效穩定的傳輸速率，還原清晰的原聲音效，搭配13.6mm大驅動單元和DBB低音增強技術，提供更渾厚的音樂享受，並且支援119ms超低延遲電競模式，為喜歡頸掛產品的玩家帶來沉浸感十足的視聽體驗；續航方面160mAh電池可連續播放音樂22小時，同時支援快充功能，充電5分鐘即可聆聽100分鐘。

realme Buds Wireless Pro為帶給用戶便利的操作體驗，支援磁吸式疾速配對，耳機分開持續播放音樂，磁吸上則斷開藍牙節省電池用量，同時支援語音助理服務，可串聯realme Link APP自定義功能設定，產品重量僅33g，採用親膚的矽膠材質和鈦合金製製成的記憶金屬，提升頸部舒適感。具備IPX4等級防水，就算運動時汗如雨下也不用擔心耳機損壞。

作為給real迷的雙11驚喜，兩款降噪新品將在雙11當日00：00於realme網路商店獨家搶先開賣。realme Buds Air Pro推出黑、白雙色，白色款於雙11搶先開賣，售價新台幣2,499元，首賣日現折500元，搭配街口支付再享300元回饋金。realme Buds Wireless Pro推出黃、綠雙色，售價新台幣1,999元，首賣日現折100元，優惠價新台幣1,899元，使用街口支付加碼285元回饋金。兩款新品於11月14日在realme品牌專櫃接續開賣，同享首賣折扣。

根據市場調研機構Counterpoint 2020年第三季度全球智慧手機出貨量統計資料，realme全球手機銷量突破5000萬台，於9個季度內成為全球最快達到該里程碑銷量的手機品牌；在台灣手機市場排行穩居前五。在眾多real迷引頸期盼下，realme三創品牌專櫃將於11月14日搶先試營運，並於同日啟動線下雙11優惠活動，接棒線上雙11狂購熱潮，讓全通路都享有超值優惠，線上錯過的用戶還可至實體專櫃體驗選購喔。

(科技)