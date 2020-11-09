日本野球機構（NPB）今（9）日公布中央聯盟2021年新球季賽程表，開幕日是在明年3月26日，球季期間央聯6隊各對戰25場，加上跨聯盟「交流戰」18場，每隊將進行143場例行賽。東京奧運期間日職也將停賽，時間是7月19日至8月12日，總共25天。
明年3月26日開幕戰的對戰組合是讀賣巨人vs.橫濱DeNA、養樂多燕子vs.阪神虎、廣島鯉魚vs.中日龍。今年因新冠肺炎疫情停止的跨聯盟「交流戰」也將恢復，每隊18場、主客場各9場，從5月25日開始進行，總共要打108場。
此外，今年受到新冠肺炎疫情影響，日職賽季縮水並且延後開打，每隊例行賽僅剩下120場。NPB今天宣布中央聯盟明年球季的賽程表，不僅將恢復為143場比賽，也要研擬全面開放球迷進場觀戰；不過這仍須視新冠肺炎疫情的發展而定，如果無法有效控制，恐怕還是會有變數。
(中時 )
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