刑事局上月29日接獲保二總隊情資在桃園一處倉儲破獲10萬發制式子彈，堪稱史上最大宗，行政院院長蘇貞昌9日下午2點到刑事局慰勉有功人員，強調「1發子彈就是1條人命，在國際局勢詭譎的時刻，一定要追本溯源，不容不法份子逃避責任。」

9日下午2點內政部部長徐國勇、法務部部長蔡清祥、財政部部長蘇建榮、高檢署檢察長邢泰釗的警政署署長陳家欽同陪蘇貞昌赴刑事局慰勉查緝有功人員。

刑事局除暴特勤隊員全副武裝在旁戒備。（黃世麒攝）

破獲的各式子彈共10萬200顆，一字排開場面壯觀。（黃世麒攝）

操作長槍及短槍數量驚人。（黃世麒攝）

蘇貞昌在致詞前，先視察排放整齊的制式子彈，並詢問從哪裡製造、進口，查緝人員簡報案情後，強調是義大利製造、塞普勒斯進口，蘇表示，1次就來10萬發子彈，可見國內有需要才會準備，想想流入市面，1發子彈就1條人命「那還得了！」

行政院院長蘇貞昌赴刑事局慰勉日前破獲10萬發子彈有功人員。（李文正攝）

行政院院長蘇貞昌表示，1發子彈就是1條人命，一但流入市面，後果將不堪設想。（李文正攝）

徐國勇則說，以前當兵時身上不過10發子彈，打仗時也不過100顆，現竟然有10萬發子彈非法進口，還好及時查獲。

蘇在致詞時，對於相關同仁的努力，表達肯定和感謝，另一方面則非常憂心，如果不是及時破獲，10萬發子彈流入市面，所造成的傷害真是不敢想像。加上，當前國際局勢詭譎的此時此刻，為何進口這麼多子彈，一定要所屬部會追本溯源，不容黑幫不法份子矇混逃避責任。

(中時 )