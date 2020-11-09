黃少祺、明杰劇中岳婿聯手使壞，兩人都是肌肉男。（三立提供）

黃少祺、明杰劇中聯手使壞。（三立提供）

偶像男團出身的明杰，在三立八點台劇《天之驕女》一開始飾演的「正派」顏聖元，被酸民罵到臭頭，沒想到劇中由善轉惡，反而獲得多喝采聲，讓初次演八點檔的他完全「搞不懂」。明杰笑說演惡人就是被打的機會多，有時打完收工，沒也卸妝就回家，樓下管理員都用一種很擔心的臉看他，他心裡都會笑說：「我不是壞孩子啦！只是演一個壞孩子而已啦！」

近期明杰在劇中惡事做盡，演技也更放得開，觀眾都覺得他找對了的戲路，尤其與「岳父」黃少祺狼狽為奸使壞，又掀起了劇情高潮，明杰笑說黃少祺是顏值與演技擔當，即使再使壞罵聲都少，果然薑還是老的辣！「前輩」黃少祺表示，明杰從之前的正派到現在的大反派戲路中間差別很大，其實好人最難演，不像壞人這麼有層次，角色立體感容易突出，當個反派角色編劇會去鋪陳設計，不論是瘋狂變態或是仇恨的反派，明杰現在都抓到精隨靈魂了，兩人現在拍戲眼神都可以搭在同一頻率上，所以戲才變得更好看。

黃少祺還笑說明杰之前被限制，現在好還要更好，要不斷求進步，他更強調雖飾演反派但千萬不要過於浮誇太油，演員就是要發自內心真正去好、真正去壞，觀眾可以感受共鳴的最近兩人負負得正，現在黃少祺對明杰的感覺就是「相輔相成缺一不可」，玩起來滿趣味的，搞不好張嘉良加顏聖元，可以成為一個CP組合喔！

明杰最近演技全開竅，他笑說要演反派服裝要小巧思，要開兩個釦子，再幫胸肌打氣，他說之前很多網友罵，現在沒明杰就會感覺索然無味，而反派造型他完全以黃少祺為藍本，開玩笑說：「我開始走表面美美，裡面骯髒鬼路線。」黃少祺則爆料，明杰竟然穿錯戲服，有次看到一套西裝，以為是服裝師為他準備的就直接穿了，後來才發現是岳父的，而且早就連戲了。

黃少祺劇中要把明杰培養成張嘉良接班人，讓觀眾看到兩個絕世大渾蛋，能創造出甚麼火花。但最近看到黃少祺與明杰聯手，卻讓韓瑜有點抱怨，她說最近輸給明杰有點不爽，大家都站在他們那邊，都不投受歡迎票給韓瑜了。黃少祺則笑說：「觀眾都愛看神經病，明杰有潛力，戲神經打開了，觀眾現在覺得瘋聖元真的比較有趣。」

回想之前被酸民罵到臭頭，明杰表示，不會去看網友的留言，因為不想心情被影響，他說尊重每一位網友的評論，因為這也許是觀眾重視這部戲的表達方式，抑或是大家看戲宣洩情緒和壓力的方式。

(中時 )