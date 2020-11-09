包括歐盟等全球主要各國領導人紛紛祝賀拜登當選美國總統，市場情緒受穩定支撐，港股投資人寄望於一個改善的中美關係，為港股提供助力，港股早盤隨即站上2.6萬點，午後窄幅區間震盪。

周一香港恆生指數開高走高，收漲303.20點或+1.18%，為26016.17點。國企股(H股)漲135.27點或+1.29%，為10633.07點。工業製品股、資訊科技器材股；食物飲品股為領漲最多板塊。

科技股領漲。騰訊成交金額居首，漲1.3%，盤中股價一度攀新高紀錄，收報於622.50港元。

成交金額第二大阿里巴巴漲2.9%，報290.20港元。

手機相關股上漲。舜宇光學一度漲逾10%，收漲8.1%，報158.90港元，為表現最好的藍籌股。比亞迪電子、邱鈦科技分別上漲7.4%和5.5%。

拜登幾乎篤定當選美國總統，看好美中改善的貿易關係，港口股集體上升。中遠海發大漲20.2%，報1.25港元；中遠海雲港口漲14%，太平洋航運漲9.8%。

榮昌生物今日首次掛牌，股價暴漲40%。此前榮昌認購活動獲超額認購53倍，上周五暗盤報價為52.1港元。

(時報資訊)