工業電腦廠融程電(3416)受惠平板專案大單持續放量出貨，2020年10月合併營收持穩2億元以上高檔、以2.09億元改寫歷史次高。在美國物流平板專案持續出貨、以及新國內專案挹注，公司看好第四季營收持穩高檔，續衝刺全年營收改寫新高、達成雙位數成長目標。

融程電公布10月自結合併營收2.09億元，僅較9月2.15億元新高小減2.97％、較去年同期1.28億元成長達62.48％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收14.86億元，較去年同期13.88億元成長7.09％，續創同期新高。

融程電受惠去年順利奪得歐系客戶5年期車檢平板專案大單，自6月起開始小量出貨，隨著出貨動能逐步放量，配合美國物流平板專案同步展開出貨，帶動7～9月營收均繳出雙位數「雙升」強勁成長動能，帶動第三季營收及獲利同步雙位數「雙升」創高。

融程電第三季稅後淨利達0.76億元新高，季增達32％、年增達26.02％，每股盈餘（EPS）1.05元，亦創5年半以來高點。累計前三季稅後淨利1.86億元、微減0.28％，每股盈餘2.58元、略低於去年同期2.59元。

展望後市，在美國物流平板專案接續出貨挹注下，融程電預期第四季營運可持穩高檔，帶動全年營收改寫新高。同時，考量營運成長需求及未來長期發展，融程電董事會擬發行第二次無擔保可轉債籌資5億元，用於興建新企業營運總部大樓。

法人認為，在美國物流平板專案大單持續出貨下，看好融程電第四季營收可望持穩高檔、拚站穩5億元關卡，惟須留意疫情是否影響出貨進度、以及新台幣強升影響程度。預期全年營收可望改寫新高，力拚達成雙位數成長目標。

(時報資訊)