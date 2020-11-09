專業特用化學材料通路商崇越電（3388）9日公告10月合併營收6.63億元，雖年增6.51％，惟仍較上月下滑13.16％，另累計前10月營收64.06億元，亦年減0.78％。

受惠於第三季起全球經濟產業逐步復甦，各類型產品訂單出貨回溫，第四季雖逐漸進入傳統淡季，然消費性電子因延續新品發表效應，仍維持不錯拉貨力道，崇越電10月營收雖較上月下滑，但仍維持年增走勢。

崇越電指出，下半年受惠消費性電子及5G之相關應用客戶加強拉貨下，崇越電已追回落後的業績，累計前10月合併營收64.06億元，表現和去年期大致持平。預期第四季後續如紡織、化妝品、運動休閒及車用相關等訂單將回流挹注，因此維持全年度成長目標不變。

展望2021年，雖然仍有新冠疫情干擾，但公司積極強化競爭優勢並持續開發創新產品應用及拓展新客戶，以期營運穩健發展。未來在5G、電動車及中國新基建的大趨勢驅動下，將可持續提升未來營運動能。

(工商 )