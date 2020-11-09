拜登當選美國總統，外界擔心在拜登明年1月20日就職前的空窗期，兩岸軍事緊張情況可能進一步升級。對此，國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤言認為，雖然美國印太司令部會更密切監控，確保亞太穩定，但中共當局進一步對台灣進行軍事壓迫的可能性是存在的。

中華亞太菁英交流協會與國策研究院今天舉行「美國大選後的國際新局」座談會，中研院歐美研究所研究員林正義表示，拜登上台後，應該會停止川普政府一連串退出國際組織的行動，包括退出TPP、氣候變遷等組織。

在中國政策方面，拜登把俄羅斯的普丁、中國的習近平都叫做「惡棍」。但從整體國家定位來看，是把俄羅斯當作敵對的對手，對中國大陸則認為是特殊的挑戰、嚴肅競爭者，因此可以臆測，拜登對中國的關係一定會有些調整。

他說，拜登傾向用外交而非軍事手段，用協商而非單邊霸凌去推動無論是雙邊關係或國際組織的參與，這會帶給北京領導人一段比較長時間的喘息。

林正義認為，拜登上來，具體政策將包括避免美中新的冷戰；止住螺旋式下降關係；比較緊張的美中關係可能進行調整；會與中國合作的氣候變遷、核武不擴散、全球衛生安全等議題。

至於過去歐巴馬任內與中國每年舉行的雙部長戰略對話，也有可能恢復。不過他認為，拜登人權政策上會比川普更堅持，對中政策也會比歐巴馬更強硬，也不可能完全改變川普的對中政策，但包括成都領事館、華為制裁事件會有後續處理，但不會完全放棄。

此外，對大陸在南海興建許多人工島礁，川普積極推動自由航行計畫，但林正義表示，在南海政策上，拜登會調整，不會像川普頻率這麼高，這點美中應會針對特定議題坐下來談判。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤則表示，選前台海和南海持續緊張，共軍機艦不斷侵擾西南海域，其實中美在區域和兩岸軍事關係緊張關係從2013年後就已開始，主因為中共的軍事擴張舉動，在南海興建島礁，導致亞太區域內國家與中共關係都趨向緊張。

他說，從歐巴馬重返亞太到川普印太戰略，都是反制中共造成的威脅，中美軍事對立在美國總統大選前更明確，美國的反制和我國軍的備戰，讓兩岸軍事在大選前升級到緊張狀態。

至於選後，馬振坤表示，美國印太司令部會更密切監視，因為他們必須確保亞太穩定，但未來東亞安全秩序走向的球是在中共手上，是升級還是降溫都在中共當局一念之間，但他認為，中共進一步對台灣軍事壓迫的可能性是存在的。

他認為主要基於三個理由：在明年1月20日美國新任總統就任前累積更多籌碼與美國談判，而壓縮台灣空間也是籌碼；對美國選前出售台灣一系列高性能武器做「必要的反應」；傳遞明確訊息給台灣，中共對台政策與立場不受美國大選影響。

他呼籲中國，作為亞太主要領導國家之一，要作智慧判斷，發揮大國責任，以協助確保亞太安全秩序的和平穩定。

(中時 )