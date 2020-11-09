隨著民主黨總統候選人拜登取得選舉人團票數正式超過270票跨過當選門檻，美媒紛紛稱拜登確定當選，川普連任無望，市場也隨著今年下半年最大市場變數消退，迎來一波報復性反彈，更創下4月以來最佳單周表現。專家表示，如今更有利美股成長環境，標普500指數有機會在1年內升至3800點。

據CNBC報導，Federated Hermes 首席股票市場策略師 Phil Orlando指出，目前有利美股成長環境，該公司在美國大選後就決定將股票資產配置比重從2%增至3%。他們認為，原本認為的藍色浪潮的風險，隨著拜登將領導一個弱勢政府，所以提高股票資產配置1個百分點。

Phil Orlando管理近6150 億美元資產，該公司大量持有美國大型價值股，他預期這些資產將在未來上漲，表現將更優於預期。他認為，在有利的政治與經濟環境下，標普500指數將在12個月內上漲至3800 點。標普500指數上周收在3509 點，差歷史高點約 2%空間。

Phil Orlando表示，10月經濟數據相當不錯，相較於4月勞動市場的差勁表現，現在已經恢復一半，剩下的利空因素包括新冠肺炎疫情，儘管感染風險仍存在巨大分歧，但美國確診死亡率仍偏低，這主要是疫苗方面取得非常大的進展。

(中時新聞網)