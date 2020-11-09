聲援香港「反送中」的港籍律師黃國桐開設的北市「保護傘」餐廳，上月遭人潑灑雞屎等穢物，台北地檢署查出，幕後有大陸金主出資6萬元透過陳姓中間人在大陸遙控教唆莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮4嫌潑糞，要在餐廳在台無法經營，9日依強制、毀損、強暴侮辱、過失傷害等罪起訴4嫌。

檢方發現，陳男早在今年5月因組織案件遭士檢通緝即出境赴大陸，已對陳發布通緝；涉嫌居間送錢的戚姓男子，另分案偵辦，並指示警方繼續追查大陸金主身分。

起訴指出，大陸人士為使「保護傘」餐廳在台無法營業，指示陳男在台找人生事，今年9月底，陳以微信聯絡友人李昭信先去餐廳勘查，李找友人去用餐並勘查後回報，陳即在10月6日支付3萬元給李。

8日晚間，李昭信二度赴餐廳勘查回報陳，陳指示李對餐廳潑糞，李找哥哥李昭慶透過表哥江啟榮教唆莫凡執行，15日晚間，莫凡至餐廳用餐勘查，並自備蟑螂腳拍攝餐點不潔照片，4人漏夜研商潑糞細節後，李氏兄弟赴新北市三重區某疏洪道附近撿拾雞毛、雞骨、內臟、排泄物等穢物水桶，交予莫凡。

16日中午，4人前往餐廳，2人喬裝顧客持手機錄影，另1人在外把風並錄影，莫凡則將穢物往餐廳廚房潑灑，致周姓店長被潑灑後眼睛結膜炎。4人犯案後，各自逃離，莫凡將衣物及水桶棄置，另3人則將潑糞影片傳給陳男，陳指示戚姓友人匯款3萬元給李昭信，李再將其中1萬5000元給莫。

檢方指出，4人受教唆潑糞，對來台尋求庇護之香港人造成傷害，嚴害戕害我民主法治，亦使在台民主人士人心惶惶，考量4人年紀尚輕，均已認罪，僅因一時貪圖金錢而犯案，並無證據顯示有特定政治意識形態或幫派背景，請求量處適當之刑。

(中時 )