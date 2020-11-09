職棒統一獅8日以7比4擊敗中信兄弟，相隔7年再次奪冠，同時也是隊史第10座總冠軍，並將於14日下午2時，在台南市立棒球場附近舉辦封王遊行、感謝見面會。台南市長黃偉哲9日也分享喜悅稱，因為球迷不斷敲碗，台南市也將舉辦幾波加碼活動，詳細方案仍待討論。

為慶祝統一獅奪冠，統一集團9日推出各項慶祝優惠，包括旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代等推出折扣，不過因超商7-11未推出優惠引發網民敲碗，最後業者也於9日滅火表示，會分階段釋出優惠。

黃偉哲9日出席活動時受訪表示，統一獅奪冠大家與有榮焉，且同時也能行銷台南，因此會推出幾波加碼活動，包括古蹟門票優惠，或是其他相關方案。

至於球迷反映台南沒有較適合的大型螢幕轉播球賽，相當可惜。黃偉哲表示，目前正在施工的亞太國際棒球訓練中心，將會建置大螢幕轉播，並採用最新穎的LED全彩顯示螢幕，提升比賽與看球品質。此外，黃偉哲也稱，亞太國際棒球訓練中心在2023年完工前，預計明年底開放副球場使用，屆時國際賽事都可以舉辦。

(中時 )