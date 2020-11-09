台灣 LG 電子今(9)日宣布正式推出 K 系列智慧型手機 K42 及 K52 中階機款，滿足消費者智慧行動生活所需。除了 Ｋ 系列新機，LG 更同步推出 Velvet 全新幸福絕美的粉紅新色「櫻花慕斯」，並大方祭出「美力 11 綻放」雙 11 獨家優惠，買手機再享好禮！

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「隨著時代的進步，智慧行動裝置不斷推陳出新，消費者對於手機的功能及需求也不斷改變，LG 行動通訊本次推出全新 K 系列手機，搭載廣受消費者喜愛的玩美四鏡頭及 6.6 吋超大螢幕，滿足消費者日常拍照、娛樂需求，提供最佳新選擇，盡情體驗 LG 手機不間斷。」

LG K42 背蓋採獨特波紋設計，波紋流線紋理與掌心貼合，搭配防刮 UV 塗料及鈦潮灰機身，持握觸感舒適。LG K系列均搭載 6.6 吋 20:9 HD+ Hole in display超大螢幕(解析度1600 x 720)，以劇院比例寬螢幕打造最視覺盛宴，無論是追劇、觀賞影片，皆提供消費者更沉浸的視覺體驗。

LG K 系列除了時尚外型與手感外，亦搭載四鏡頭。LG K52 搭載 4800 萬畫素主鏡頭，微小細節輕鬆捕捉，LG K42、K52 皆搭載 500 萬超廣角鏡頭、200 萬微距鏡頭以及 200 萬景深鏡頭，無論是好友齊聚登山、露營，都能用手機將眼前所見遼闊景色盡收眼底。LG K 系列亦同時具備出色的前鏡頭，LG K42 搭載 800 萬畫素前鏡頭，K52 則搭載 1300 萬畫素前鏡頭，當與家人、朋友聚會時，能捕捉每一位燦爛笑容，自拍美照一鏡到位。LG K 系列除配置全新 4 鏡頭外，亦搭載 AI 智慧相機，精準辨識不同的拍攝主體或場景，調整成最佳攝影模式。透過 AI 智慧相機，無論是自拍或是拍攝夜景，AI 功能將自動補光及對焦，完美影像一鍵即有，人人皆可以拍出大師級的攝影作品。。

為帶給消費者極致視聽體驗，LG K 系列搭載 3D Sound 引擎技術，運用 AI 分析超過 1,700 萬種音訊，辨識正在聆聽的音源，並自動套用最理想的設定，呈現最細緻的音質。無論是早晨搭捷運時光或下班運動放鬆時刻，只需透過手機或戴上耳機，就能享有宛如劇院般細緻且震撼的環繞音效，體驗聲歷其境的視聽饗宴。LG K 系列均搭載 4000mAh 大電量，無論是在欣賞串流影集或是線上購物一整天都夠用，不用再擔心手機瞬間沒電不給力。LG K 系列均通過美國軍規 MIL-STD-810G 的 8 大認證，不用擔心手機不慎滑落，同時耐得住各種嚴峻環境，提供消費者最安心的體驗品質。

LG 輕旗艦 5G 手機 Velvet 亮眼外觀設計廣受消費者喜愛，今再推出全新顏色「櫻花慕斯」。（LG提供／黃慧雯台北傳真）

LG 輕旗艦 5G 手機 Velvet 亮眼外觀設計頗受消費者喜愛，LG Velvet 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 大螢幕，螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，打造俐落流線及滑順握感，今再推出全新顏色「櫻花慕斯」於台灣大哥大獨家上市，甜美的淡粉色系搭配猶如極光般的夢幻色澤，打造絕美時尚氣息。同時，為回饋消費者支持，即日起至 2020/11/30 止，凡於全通路購買 LG Velvet 手機，於 LG 活動網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡 NT$1,000 元，同時，加碼再抽 LG Velvet 雙螢幕配件，限量 100 組。（登錄期間 2020/11/01-12/07）

LG K42 推出鈦潮灰一色，建議售價 NT$5,690，即日起於中華電信及全台經銷通路販售。LG K52 推出天使白及皇家藍共兩色，建議售價 NT$6,990，11 月 15 日起於台灣大哥大及全台經銷通路販售。LG Velvet 新色「櫻花慕斯」，建議售價 NT$19,990，即日起於台灣大哥大獨家販售。

(科技)