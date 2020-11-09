台北富邦銀行雙11快閃優惠即將於11月11日隆重登場！承襲2019年最受客戶歡迎的超高趴刷卡金回饋、貸款免繳息優惠，北富銀2020年11月11日早上11:11將推出「富邦雙11 J要和你一起富」活動，開放搶碼「富邦J POINTS卡新卡消費回饋11％」及「信貸最高減免6期利息」兩大超值好康（名額有限，搶完為止）；而11月11日當天，全台129家分行亦連線歡慶雙11，客戶臨櫃申購海外債或臨櫃新申購單筆基金，可享手續費3折優惠，此外，於奈米投網頁線上申購奈米投，享該筆計畫信管費一年期1.1折優惠。歡迎有興趣的客戶把握雙11時機，手刀搶得好康歸！

北富銀表示，雙11搶碼活動自2017年率先開辦迄今，年年引起市場熱議，創造一波波的搶碼熱潮。今年繼續秉持以客戶為中心的價值理念，適逢11月為購物、秋冬旅遊旺季，客戶刷卡消費與資金需求增加，北富銀準備了總計上千份、客戶最愛的高趴刷卡金與免繳息等禮物，要在11月11日於「台北富邦銀行LINE官方帳號」送給客戶！北富銀提醒，想共襄盛舉的客戶，記得於11月11日參與線上搶碼活動前，先加入北富銀LINE官方帳號並成功綁定個人化服務，一旦11月11日開放雙11搶碼活動，更有機會快、準、狠達陣。

今年雙11搶碼活動，11月11日早上11:11準時開搶。搶到「富邦J POINTS卡新卡消費回饋11％」的消費者，11月30日前透過北富銀LINE官方帳號申辦J POINTS卡且核卡成功，並於12月31日前刷J POINTS卡消費，即可享11％回饋（每卡回饋上限新台幣300元，限1,111名）；若搶到「信貸減免利息」優惠資格，信貸新戶只要於11月底前完成申貸且核准撥款，就有機會享前3期或前6期利息減免優惠（依搶碼順序提供不同期數優惠，優惠期數結束後，貸款年利率2.28%起，限量111名）。

近期有意投資理財的客戶，亦可把握11/11限時好康。當日於北富銀任一家分行臨櫃申購海外債或臨櫃新申購單筆基金，可享手續費3折優惠；當晚23:59前於奈米投網頁申購奈米投，可享該筆計畫信管費一年期1.1折，不限申購筆數、不限金額，為今年以來優惠力道數一數二之方案。

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