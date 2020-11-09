餐飲外送服務興起，依聯合信用卡中心統計資料，餐飲外送平台營業額2020年上半年已達50億元，約使用670公噸免洗餐具。為減少免洗餐具用量，建立外送平台餐具使用的循環模式，環保署首次與外送平台foodpanda、臺南市環保局及好盒器（循環容器供應者）共同合作，周一起至2021年1月4日在台南市中西區、東區及北區試辦環保外送服務，消費者可於foodpanda訂餐頁面選擇使用循環容器出餐，用餐後歸還至循環容器歸還點，即可取得foodpanda優惠碼。

為宣示環保外送起跑，9日環保署在成功大學歷史文物館辦理「愛地球外送 零廢棄生活」宣傳記者會，消費者於試辦的活動區域，先於LINE官方帳號搜尋好盒器並加入會員，即可於配合的22家餐廳使用foodpanda訂餐時，選擇以循環容器盛裝餐飲，消費者用餐後清除廚餘並簡單沖洗餐具後，3日內歸還至30處歸還點即可，後續循環容器將經過專業洗淨及消毒，再次循環使用，乾淨衛生又環保。

本次活動消費者為自願性參與，使用循環容器民眾無須負擔額外費用，為鼓勵民眾支持環保，凡歸還餐具的消費者，可取得foodpanda 30元優惠碼，下次消費滿100元即可折抵。詳細活動辦法可參閱環保署「一次用產品源頭減量宣導網」，「環保外送」活動網頁。

(工商 )