全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業2020年營運未受疫情影響，反因歐美各國陸續封城，興起一股居家DIY風潮而受益，前三季EPS回升至5.21元，創同期次高，前三季EPS達10.21元。

伸興指出，農曆年後，歐美各國陸續爆發疫情，消費者居家時間變長，不只台灣，歐美也興起使用家用縫紉機DIY面罩等產品的熱潮，造就伸興家用縫紉機銷售及出貨未受疫情影響，反而受益。

伸興9日董事會承認第三季財報，第三季合併營收22.52億元、營業毛利6.74億元、營業利益4.07億元、稅前淨利4.28億元、淨利歸屬母公司3.15億元、EPS從去年同期4.48元回升至5.21元，改寫同期次高。

伸興前三季合併營收回升至50.36億元、營業毛利13.85億元、營業利益8.39億元、稅前淨利8.41億元、淨利歸屬母公司6.18億元、EPS也由去年同期9.25元回升至10.21元。

(工商 )