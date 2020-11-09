邕聖祐（左）轉性變甜寵暖男，與辛睿恩火熱吻戲親好親滿。（friDay影音提供）

浪漫愛情劇《境遇之數》由邕聖祐、辛睿恩和金桐俊主演，3位主角日前接受friDay影音文字專訪，問到各自的感情觀，在劇中飾演戀愛高手「李修」的邕聖祐自爆和角色完全不一樣，私底下反而是個「木頭男」，「如果遇到喜歡的人，我應該不敢主動接近，會僵在那裡不敢動作，沒辦法隨心所欲，所以我有努力把當時的後悔轉化到李修身上表現出來。」金桐俊面對喜歡的人則是走直球路線，「我會直接告白，因為世界上有太多事，如果不說出口別人是不會知道的。」

辛睿恩在劇中飾演單戀邕聖祐10年的「景雨妍」，現實生活中遇到心動對象，她會採取曖昧暗示攻勢，「我會用行動讓對方知道我需要他」，更透露自己專情的一面，「我曾以為會一輩子都喜歡自己單戀的那個人，但後來發現並非如此，所以可以理解劇中單戀痛苦折磨的感覺。」

談到彼此的合作心得，邕聖祐甜讚：「覺得她笑的樣子十分善良，而且非常有活力、十分討人喜歡，是個能夠為身邊帶來正面能量的演員。」辛睿恩則表示：「其實我對初次見面的人有點認生，但邕聖祐、金桐俊都主動接近我，也很認真傾聽我的煩惱讓，讓我非常自在，真的很謝謝他們。」

金桐俊出身自男團「ZE：A」，近年積極跨足主持、演員領域，他感性說：「過去十年從未覺得自己辛苦，每個瞬間、作品都讓我心懷感激。」他也對演戲很有野心，希望有機會可以挑戰電影演出，題材方面，則希望是跟過去作品不重複的角色，「我很想嘗試看看外表善良、內心邪惡的壞人角色。」

《境遇之數》最新劇情終於熬過虐心時期，男女主角邕聖祐、辛睿恩兜了10年大圈子，終於確認了彼此心意，邕聖祐還精心策劃告白橋段，在開車載辛睿恩時假裝半路沒油，趁兩人在後車廂看著夜空時浪漫告白，約定兩人正式交往。邕聖祐也從過去傲嬌高冷的個性，大轉變成甜寵暖男，第一次約會更直接邀約「要去我家嗎」，辛睿恩還特地治裝「戰袍」，跟內衣店員說要買「超級色情的款式」，火熱進展讓觀眾看得心癢癢，最新一集也充滿兩人的吻戲，從車上、客廳親到圖書館，親好親滿讓網友直呼被閃瞎，打趣是「10年來的份一次親個夠」。《境遇之數》每週六日在friDay影音全台獨家播出。

(中時 )