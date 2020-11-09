藍委蔣萬安與衛福部長陳時中日前出席台北市醫師公會「第75屆週年暨醫師節慶祝大會」，被視為2022台北市長前哨戰，雙方也就白宮易主以及重新評估萊豬進口議題對外表達立場。對此，台北市議員游淑慧質，歡迎陳時中參選白北市長，但會不會讓台北市民吃萊豬，「現在就講清楚」。

游淑慧今在臉書上表示，歡迎陳時中參選台北市長，但參選前，會不會讓台北市民吃萊豬，這一題應先作答。

游淑慧還向陳時中拋出3個問題：

一，你會不會尊重台北市民對於萊豬的態度？ 並且宣誓願依多數市民的意願行政。

二，你會不會尊重台北市議會與地方自治精神？尊重經台北市議會三讀通過的食品安全自治條例第九條之一及罰則，關於豬肉零檢出的規定。

三，你會不會開放台北市校園營養午餐使用萊豬？

最後，游淑慧也說，陳時中要不要選台北市長是「想像題」，但要不要讓台北市民吃萊豬是「時事題」，「現在就講清楚！」

網友們也留言回應，「這問題應該問民進黨所有要選縣市長議員的人，也別忘了用選票讓阻擋法案的人落選」、「這問題，你要他怎麼回答，為了做官，隨時可以改變說法與立場」、「你不要小看他，他選前會承諾喔」。

歡迎陳時中參選台北市長，但參選前，＃會不會讓台北市民吃萊豬，這一題應先作答。 一，你會不會尊重台北市民對於萊豬的態度？ 並且宣誓願依多數市民的意願行政。 二，你會不會尊重台北市議會 與... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)